كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، بهروب سائق السيارة النقل المتسببة في انقلاب سيارة ميكروباص أمام بنزيمة قها بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن إصابة شخصين ووفاة آخر جميعهم من محافظة الدقهلية.

هروب سائق السيارة النقل المتسبب بحادث انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم المتسبب في الحادث، وجار رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية منوهًا بأن الطريق غير متوقف حاليا.

مصرع شخص وإصابة ثلاثة أخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

كما لقي شخص حتفه وأصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اثر اصدامه بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، على طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، والمصابين تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص اصدمت بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة آخر، جمعيهم من محافظة الدقهلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.