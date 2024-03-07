البيئة تستكمل المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا "

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة استمرار تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة السويس، والتى تعد الجامعة المستضيفة، حيث تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة عدد ٤ جامعات وتشمل (العريش، السويس، بورسعيد، قناة السويس).

أبرز المشاركين

وقد شارك بالماراثون ٣٥٠ متسابقًا ومتسابقة، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة، والسيدة فيروز اللوز مدير عام شركة سانوفى وعدد من قيادات الشركة، وبلغت مسافة الماراثون ٥ كيلو متر ، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (۱۰) مراكز.

مجالات التنمية المستدامة

وأوضحت فؤاد، أن الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد أفضل ثلاث مراكز، ويتم تسليم الجوائز لأفضل ٣ مراكز، وأيضًا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على أن يتم تصعيد أفضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (۳) مراكز للفرق المشاركة.

هذا وقد تم تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر بجامعة أسيوط، فبراير الماضى وبمشاركة عدد ٦ جامعات بجنوب الصعيد، على أن يتم استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة، وفق جدول زمنى محدد، بعدد من الجامعات الأخرى جامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على أن تضم جامعات القطاع المشارك (الفيوم، بنى سويف، المنيا)، وجامعة الإسكندرية مستضيفة، وتشمل جامعات القطاع المشارك (الإسكندرية، دمنهور، مطروح) وأيضًا جامعة المنصورة وتضم (المنصورة، دمياط، طنطا، كفر الشيخ) بالإضافة إلى جامعة القاهرة وتضم جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها)، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك (المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ).

يذكر أنه يتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.