"التغييرات المناخية وتأثيرها على البيئة المصرية" ندوة بإعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط، بقاعة المؤتمرات بالمجمع ندوة تحت عنوان "التغييرات المناخية وتأثيرها على البيئة المصرية"، وبحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وخالد محمد مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بأسيوط، وبيكر بركات مدير إدارة التدريب والبحوث بكلية الآداب جامعة أسيوط، وبمشاركة أمانى معوض مدير عام العلاقات العامة والمشرف على إدارة التدريب بكلية الزراعة والدكتور محسن على، وفتحى عامر عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة الأنشطة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

تناول اللقاء التعريف بالآثار السلبية لتغير المناخ على الأنشطة الزراعية على مستوى العالم حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق وارتفاع ملوحة التربة إلى تأثيرات ضارة على المحاصيل الزراعية وجعل بعضها مهدد بالانقراض بسبب عدم قدرة النباتات على التكيف وإذا استمرت أضرار الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والحرارة المرتفعة في التأثير على الزراعة، فمن نتائج ذلك ارتفاع معدل الهجرة من المناطق الزراعية صوب المناطق الحضرية .. كما أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة أعداد الآفات الحشرية، مما يضر بنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح وفول الصويا والذرة، وبالتالي تتفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي خاصة في الدول الفقيرة.

وتطرق اللقاء إلى أن مصر تواجه عددا من المخاطر البيئية تتمثل في : ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ، والتي يتوقع أن تؤثر بشدة على قطاعات الزراعة والسياحة ونظم الحياة في المجتمعات الساحلية .. كما تشتمل قائمة المخاطر البيئية في مصر أيضًا تلوث الهواء والأخطار الصحية للمبيدات وأثر الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية، والمبيدات والمخلفات الصلبة والنفايات الخطرة وضعف الوعي البيئي والتلوث الناتج عن النشاط الصناعي.

وحضر اللقاء عدد كبير من طلاب جامعة أسيوط وممثلين عن الأجهزة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وشهد اللقاء تغطية إعلامية موسعة وتفاعل كبير بين المحاضرين والجمهور في التعليقات وطرح الأسئلة.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة