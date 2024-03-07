يبدأ السبت المقبل.. أشهر الأمثلة المرتبطة بشهر برمهات

ساعات قليلة ويودع المصريون شهر أمشير الذي يعد من أعنف الشهور القبطية لارتباطه بظواهر جوية تضرب البلاد أبرزها الانخفاض في درجات الحرارة وهطول للأمطار الغزيرة مع سطوع أشعة الشمس أحيانًا، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يؤدي إلى عواصف وأتربة مثيرة على كافة الأنحاء.

شهور السنة القبطية

وتسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

بداية شهر برمهات

ويبدأ شهر برمهات يوم 10 مارس أي السبت المقبل عقب انتهاء أمشير، والذي يعد الشهر السابع في العام القبطي والذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر برمهات وأشهر الأمثلة المرتبطة به:

يبدأ شهر برمهات كل عام من 10 مارس حتى 8 أبريل

برمهات ينسب للفرعون أمنمحات

أطلق المصريون القدماء على برمهات شهر الشمس

كما يُنسب شهر برمهات إلى الإله "با ــ منحات" وهو إله الحرارة

يعتبر شهر الزراعة وفيه تنضج المحاصيل

أشهر الأمثلة

برمهات روح الغيط وهات"، أي "روح" إلى الغيط، واحصل على ما لذ وطاب من ثمار المحاصيل المصرية اللذيذة.

برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات

في هذا الشهر تحصد الزراعة وتوضع الغلة في الأجران