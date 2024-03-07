أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 مارس بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 7 مارس، توافر كافة أنواع الخضر بالأسواق مع إنخفاض طفيف في الأسعار لدى تجار الجملة والقطاعي.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق القرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة سنورس وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي، وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار.

انخفاض طفيف في الأسعار وكيلو البصل ب12 جنيها في الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 23 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و 30 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و13 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 45 جنيها، و10 جنيها لكيل الفول البلدي.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

وشهدت الأسواق توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لقيام بعض المزارعين بترتيب الدورة الزراعية لبعض الخضروات على بداية شهر رمضان، لضمان بيعها بأسعار مرتفعة وهو ما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار.