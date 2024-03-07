ثمن التوصيلة.. حبس شاب تعدى على سائق توك توك بالسلاح في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب 4 أيام على التحقيقات، بتهمة طعن سائق «توك توك» في أوسيم بالجيزة، بطعنة نافذة في البطن، بسبب خلافات على أجرة التوصيل.



وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين الطرفين بسبب قيمة التوصيلة، وعلى أثر ذلك استل الزبون سلاحا أبيض “مطواة” سدد بها طعنة نافذة في بطن السائق ليسقط وسط بركة دماء، وحمله الأهالي لأقرب مستشفى.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، كما طلبت التحفظ على أداة الجريمة لفحصها بمعرفة الأدلة الجنائية ورفع آثار ما عليها من آثار دماء، كما كلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

تفاصيل نشوب مشاجرة بسبب هاتف محمول في الدقي



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل نشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الدقي، وتبين أن خلاف بين موظف وابنه، مع عاملين في محل هواتف على سعر تغيير شاشة تليفون السبب في الواقعة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بشارع مصدق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أن المشاجرة نشبت داخل محل صيانة بين طرف أول "موظف بشركة ونجله" وطرف ثان "عاملان بمحل صيانة المحمول" بسبب قيام الطرف الأول بتغيير شاشة هاتف محمول قبل 3 أشهر بسعر 1700 جنيه واكتشافه حدوث خطأ في التركيب، وعند محاولته استرداد المبلغ وقعت مشاجرة بينه وبين الطرف الثاني، وخلال ذلك شعر بحالة إعياء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بغيبوبة سكر وإصابة باقي طرفي المشاجرة، جرى نقل المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.