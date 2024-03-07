الحمصاني : أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رمزية وليست مالية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي مغزاه وليس قيمته، إذ أن هذا الاتفاق شهادة هامة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي بدوره يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.

القرض بمغزاه وليس بقيمته

وأشار الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن تلك الشهادة رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، وستزيد فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأضاف الحمصاني، أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، وفي أعقاب ذلك سيتم بدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، ومن ثم سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.

وفي سياق منفصل، قال متحدث مجلس الوزراء إنه سيبدأ غدًا الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ 2 مليار دولار، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسية.