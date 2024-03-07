تداول 20 الف طن و1164 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوع و1164 شاحنة بضائع و144 سيارة وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامةومتنوعة و587 شاحنة بضائع و117 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع عامةومتنوعةو 577 شاحنة بضائع و27 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية وتغادر الميناء السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس ، و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدن اكسبريس ، وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى الحرية وامل ودليلة ،

كما تم تداول 4600 طن بضائع عامة ومتنوعة و425 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى وسينا وآور ،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3893 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





