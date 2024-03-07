الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس.. زيادة جديدة

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من أصحاب المعاشات في معرفة موعد صرف المعاش للشهر الجاري، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابقٍ.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة  في 15 مارس  الجاري، وذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقد كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024 عبر منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

إدخال المواطن الرقم القومي 

النقر على أيقونة استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن

معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على  معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على  500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يحصل معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يحصل معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يحصل معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يحصل معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على  معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

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