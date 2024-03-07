موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس.. زيادة جديدة

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من أصحاب المعاشات في معرفة موعد صرف المعاش للشهر الجاري، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابقٍ.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة في 15 مارس الجاري، وذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقد كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024 عبر منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إدخال المواطن الرقم القومي

النقر على أيقونة استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن

معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يحصل معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يحصل معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يحصل معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يحصل معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.