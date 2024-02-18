دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وكرامة بالفيوم حول" صناعة الجلد والشنط والقماش"

نفذت وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة هويدا مدحت، وبالتعاون مع مدرسة ابتكار خانه، دورة تدريبية للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، على صناعة الشنط القماش والجلد.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الدورة التدريبية تم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع بجرفس، وجمعية رواد الخير بقرية العزب، بمشاركة ٦٩ سيدة من مستفيدات برنامج تكافل وكرامة، تم تدريبهن على صناعة الشنط الجلد، والشنط القماش بأحجامها المختلفة، وذلك بالتعاون مع جمعية "المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية".

التسويق الالكتروني

وأضاف أن وحدة أيادى مصر، ستقوم بالتسويق الإليكترونى لمنتجات السيدات المستفيدات من الدورة التدريبية، عن طريق منصة أيادى مصر، كما سيتم توزيع ماكينات خياطة على المتفوقات منهن مقدمة من مدرسة ابتكار خانه.

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي ضمن مجموعة الدورات التى ستنفذها مدرسة ابتكار خانه بالتعاون مع المشروع القومى أيادى مصر، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الإكتفاء الاقتصادي، وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية، و التي ستقوم بتوفير المدربين خلال الدورات التدريبية.









































