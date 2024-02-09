يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي، حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة عادة في منتصف كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة عبر منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

- يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال اسم المستخدم رباعي.

- تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

- النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات.

التفاصيل الكاملة لتقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

إدخال المواطن الرقم القومي

النقر على أيقونة استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، وكافة التفاصيل عن المعاش.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة

- شهادة كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة

- قيد طالب للمقيدين جامعيًا.