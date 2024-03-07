إبراهيم سعيد: وجود محمد صلاح في معسكر حسام حسن الأول مهم معنويًا

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في معسكر منتخب مصر القادم هذا الشهر والأول لحسام حسن مهم للغاية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر المعسكر القادم مهم للغاية معنويًا".

وأضاف:" وجوده مهم لأنه المعسكر الأول تحت قيادة حسام حسن".

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر النهائية رسميًا عقب نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الحالي وستضم 28 لاعبا ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في دورة الإمارات الودية يوم 22 مارس الحالي أمام نيوزيلندا.