اليوم طقس دافىء بأغلب المحافظات.. وتلك درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافىء نهارًا على أغلب الأنحاء محذرة من الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة.

ويشهد اليوم طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جوب الصعيد، على أن يكون بارد في الصباح الباكر وليلًا.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7-3-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 22

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 12 و 23

درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 12 و 23

درجة الحرارة في بنها .. 13 و 22

درجة الحرارة في دمنهور .. 12 و 22

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 12 و 22

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 14 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 22

درجة الحرارة في الزقازيق .. 13 و 23

درجة الحرارة في شبين الكوم و.. 13 و 22

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 22

درجة الحرارة في دمياط .. 13 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 14 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 12 و 23

درجة الحرارة في السويس .. 13 و 22

درجة الحرارة في العريش .. 11 و 21

درجة الحرارة في رفح .. 11 و 20

درجة الحرارة في رأس سدر .. 13 و 23

درجة الحرارة في نخل .. 05 العظمى 22

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 04 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 14 و 22

درجة الحرارة في طابا .. 14 و 23

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 15 و 25

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 21

درجة الحرارة في العلمين .. 12 و 20

درجة الحرارة في مطروح .. 12 و 20

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 22

درجة الحرارة في سيوة .. 11 و 19

درجة الحرارة في الغردقة .. 14 و 26

درجة الحرارة في مرسى علم .. 15 و 27

درجة الحرارة في الفيوم .. 12 و 23

درجة الحرارة في بنى سويف .. 12 و 23

درجة الحرارة في المنيا .. 10 و 24

درجة الحرارة في أسيوط .. 11 و 25

درجة الحرارة في سوهاج .. 13 و 27

درجة الحرارة في قنا .. 13 و 28

درجة الحرارة في الأقصر .. 14 و 28

درجة الحرارة في أسوان .. 14 و 29

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 14 و 27

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 15 و 29

درجة الحرارة في شلاتين .. 19 و 27

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 25

درجة الحرارة في أبو رماد .. 17 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 26