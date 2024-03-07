أسامة عرابي يكشف كواليس اعتذاره عن عدم الانضمام لجهاز منتخب مصر

كشف أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق كواليس اعتذاره عدم تدريب منتخب مصر ضمن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال عرابي خلال حواره مع كريم رمزي في برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "تلقيت اتصالا من إبراهيم حسن مدير المنتخب وعرض علي التواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف: "اعتذرت للكابتن إبراهيم حسن، وأكدت له أن تواجدي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني شرف كبير، ولكن لدي ظروف خاصة تمنعني من التواجد في الوقت الحالي".

وأكد عرابي أنه تربطه علاقة قوية بالثنائي حسام وإبراهيم حسن منذ كانا معه في النادي الأهلي والعلاقة الطيبة مستمرة إلى الآن.

وتوقع عرابي أن يحقق المنتخب الوطني نجاحات كبيرة تحت قيادة حسام حسن وجهازه الفني.