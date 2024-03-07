تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة بعد تحرير سعر الصرف، ثباتاً، على مستوى جميع الأعيرة قبل بداية التعاملات بالصاغة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 250 جنيها.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار المشغولات الذهبية، صباح اليوم الخميس وقبل بداية التعاملات بساعات قليلة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيهًا، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وسجل يعر عيار الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنية الذهب نحو 25600 جنيه دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجلت نحو 2150 دولارًا.



