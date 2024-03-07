بشير التابعي يكشف أسرار إعتداءه على طارق التائب

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه قام بإشهار "موس" للاعب الليبي طارق التايب خلال مواجهة بين الزمالك والصفاقسي التونسي في البطولة العربية، مشيرا إلى أنه قام بالاعتداء عليه في الفندق بعدما شاهد اعادة للمباراة ووجد بأن التايب قام بركله بـ"الشلوت" في الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "حدثت أزمة كبيرة بين

ي وبين طارق التايب، وهددته بـ(الموس) داخل الملعب في البطولة العربية، ثم قمت بالدخول في مشاجرة معه والاعتداء عليه، ولكنه استقبلني بشكل جيد بعد ذلك في ليبيا خلال لقاء منتخب مصر، وهو لاعب على خُلق عالٍ".

وأضاف: "كنت أشارك في مباريات الأهلي والزمالك دائما، وأحاول أن ألعب بتركيز كبير، وأحمد رمزي عندما كان في جهاز الزمالك كان يطالبني برقابة أفضل مهاجم في أي فريق نواجهه".

وأكمل: "كنا نواجه أحد فرق الجزائر وكان بجواري محمود محمود مدافع الزمالك السابق، وفجأة الأمطار هطلت بغزارة ورغم ذلك تقدمنا بهدفين في الشوط الأول، وحدثت مشاجرة مع مهاجم الخصم، وفجأة جاء إليه محمود محمود ويقول له كيف تتشاجر مع كابتن بشير التابعي (دا عنده شقة في مدينة نصر؟) وكانت لقطة مضحكة جدا ومن المواقف التي لا تنسى بالنسبة لي في الملاعب".

وزاد: كنت في سموحة، وواجهت صلاح أمين، وقولت له لو (عبرت هذا الخط) سوف تعود إلى منزلك (4 أجزاء) فخرج لشكواى للجهاز الفني، كنت أخوف أي مدافع يواجهني".

وأتم: "سيسيه مهاجم فرنسا السابق، كان من أسرع لاعبي العالم، ولم أكن أعرفه جيدًا، وأشرف قاسم كلفني بمراقبته، والكرة بيني وبينه كانت عادية، وهو كان لاعبًا قويًا للغاية، وسقطت على الأرض وكنت (مكسوف) وظللت على الأرض، كنت أريد مقابلته واخراج الكرة لكنه كان سريع للغاية".