ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشة حكي عن"عادات رمضان بين الماضي والحاضر"

نظمت مكتبة على الراعى بالرياح بالإسماعيلية، ورشة حكى بعنوان “عادات رمضان بين الماضى والحاضر”.

وتحدث عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة، عن رؤية هلال شهر رمضان قديما كان بصعود القضاة الأماكن العالية لثبوت الرؤية اما فى الوقت الحالى عن طريق الحسابات الفلكية وكان مدفع الافطار أداة اعلان ثبوت الرؤية وكان ينطلق المدفع قديما من القلعة ابتهاجا بحلول شهر رمضان.

يأتي ذلك ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وكان المدفع يطلق طوال شهر رمضان فى الإفطار والسحور اما فى وقتنا الحالى يسمع عبر الراديو والتليفزيون وايضا عن فوانيس رمضان وزاد عليها زينة رمضان التى تعلق فى الشوارع وتحدث عن المسحراتى وعن موائد الرحمن وتحدث عن ليالى رمضان الدينية والثقافية