أوقاف الفيوم تعقد 50 ندوة بعنوان "وقفات مع شهر رمضان" 

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة عدد من الندوات بعنوان "وقفات مع شهر رمضان" وذلك بعدد من المساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف وتوعية الشباب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والقراء والعلماء المميزين.

وخلال هذه الندوات أشار العلماء إلى وقفة مع شهر رمضان ألا وهي المبطلات المعنوية للصيام والتي تتمثل في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والغش والخداع وأخذ المال بغير حق وكسب المال الحرام كالسرقة والنهب والاحتكار وغيرها من الأمور غير الأخلاقية فهي محرمة في كل وقت وتزداد حرمتها مع أفضلية الزمان كشهر رمضان.

العلماء: المفطرات المعنوية تعد أكثر خطورة على الصائم من المفطرات الحسية

وتابع العلماء حديثهم قائلين:" إن هذه المفطرات المعنوية تعد أكثر خطورة وضرراً على الصائم من المفطرات الحسية، لصعوبة الاحتراز منها وتهاون الكثيرين بها، ومن العجيب الغريب أن يحترز الصائم من المفطرات الحسية التي هي حلال عليه في كل العام وفي ليالي رمضان ولا يحذر من المفطرات المعنوية التي هي محرمة عليه في رمضان وغير رمضان، فالغيبة والنميمة والكذب والشتم ونحوه محرمة على الصائم والمفطر، فإذا صام الإنسان تأكد التحريم، ووجب عليه التحفظ أكثر، فيجب أن يصوم الإنسان عن المعاصي، لأن هذا هو المقصود الأول في الصوم لقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183] لم يقل: لعلكم تجوعون! أو لعلكم تعطشون! أو لعلكم تمسكون عن الأهل! لا قال: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، هذا هو المقصود الأول من الصوم، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده بقوله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضاً أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ "، فدلت هذه الأحاديث على ضرورة كف اللسان عن الأذى وعن الكذب وجميع مفسدات الصيام المعنوية التي ذكرناها، فصوم الجوارح كما أسلفنا هي أن تصوم العين عن التطلع إلى المحرم، وإذا صادف أمامه شيئاً فجأة غض البصر، ولم يتبع النظرة النظرة، وكذلك إذا سمع قوماً يخوضون في حديث لا يرضي الله أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.