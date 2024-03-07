مجدي عبد الغني: محمد عبد المنعم سيكون نجم الأهلي أمام الزمالك في نهائى كأس مصر

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن لقاء الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لا يمكن لأحد أن يتوقعها بناء علي النتائج الأخيرة للفريقين فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي أنا ضد الهجوم عليه، وسيكون نجم مباراة الزمالك لو فى حالته البدنية".

وتابع:" أرى أن مباراة الأهلي والزمالك تحتاج للاعب يصنع الفارق ولذلك محمد عبد المنعم يمكنه أن يظهر بصورة مميزة خلال لقاء الزمالك".

وأتم:" لاعبي الأهلي لديهم انسجام كبير ولكن الزمالك فريق كبير ويملك لاعبين مميزين".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.