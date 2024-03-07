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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي كأس مصر.. موعد الإجتماع الفني لقمة الأهلي والزمالك

مجلس إدارتي الأهلي
مجلس إدارتي الأهلي والزمالك

يُعقد في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت مصر، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر لها الجمعة.

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قمة نهائي كأس مصر .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ومن المقرر أن يمثل الزمالك في الاجتماع الفني عمرو أبو العز المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الأهلي، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

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