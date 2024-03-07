نادين نسيب نجيم تصدم الجمهور بسبب مسلسل "2024"

ينتظر الجمهور اللبناني والعربي الكثير من المسلسلات السورية واللبنانية، التي ستنافس بقوة في ماراثون رمضان، وأبرزهم مسلسل “2024”.

نادين نجيم تصدم الجمهور:

أعلنت النجمة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” عن موعد عرض مسلسلها الجديد "2024"، حيث أنّه سيُعرض في القسم الثاني من شهر رمضان.

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة لمتابعيها الذين توقعوا بدء عرضه مع بداية الشهر الفضيل، تماماً كما حصل مع مسلسلها العام الماضي "وأخيراً".

المسلسل يعتبر امتدادًا لمسلسل 2020، وتظهر خلاله بشخصية النقيب سما عقل، وستكون أحداثه مختلفة وبعيدة تمامًا عن مسلسل 2020، حيث تدور قصته في إطار أكثر إثارة مع وجود شخصيات جديدة بالعمل.

للعام الثاني، تدخل “نادين نسيم نجيم” المنافسة الرمضانية، حيث سيُعرض مسلسل "2024" على شاشة "أم بي سي مصر"، بالإضافة إلى "أم بي سي دراما"، "أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد".

المسلسل من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر.

نشرت الفنانة “نادين نسيم نجيم” عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، برومو المسلسل، الذى حاز على إعجاب المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال “نادين نسيب نجيم” هو مسلسل وأخيرًا، وعرض العمل في رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: قصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.