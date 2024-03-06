قمة نهائي كأس مصر .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي في تمام 7:30 من مساء بعد غد الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الابيض اللقاء بتشكيل يضم كلا من..

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبدالمجيد والمثلوثي وفتوح.

الوسط: دونجا، ومفاضله بين روقا، ومحمد شحاته ليكون بجواره، وزيزو، وعبدالله السعيد، والجناح الايسر مفاضلة بين مصطفى شلبي وناصر ماهر.

الهجوم: ناصر منسي.

على صعيد آخر ، فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 25

59 - 45

89 - 67

110 - 99

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الجزيرة يوم السبت المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من، وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.