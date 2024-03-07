افتتاح المعرض الختامي للعلوم بشرم الشيخ

قام محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بافتتاح المعرض الختامي للعلوم بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية بحضورحنان إسماعيل مديرة الإدارة و إبراهيم اللقانى موجه عام العلوم وعماد حامد موجه الإدارة، وتفقد معروضات الطلاب حيث بدء كل طالب وطالبة بذكر اسمه ومدرسته ثم قام بعرض مكونات التجربة وفيما تستخدم وكيفية الاستخدام والغرض منها.

وناقش وكيل الوزارة الطلاب في بعض الأمور الفنية ، كما أعجب سيادته ببعض الأعمال والتجارب المعروضة وتابع وكيل الوزارة جولته بالمعرض، حيث تفقد الأنشطة المعروضة من قبل المدارس المختلفة.

عقب ذلك قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب المشاركين بالمعرض والسادة المعلمين المشرفين على الطلاب وذلك لمشاركتهم الفعالة بمعرض أنشطة مادة العلوم بالإدارة نانسي صبحي واصف - مدرسة الفيروز لغات بحي النور وسماح عطيه فوده وانجي خليل عبيد - مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية ونهاد إبراهيم السيد و اميرة هلال رشدي - مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية و أميرة مصطفي الشعراوي - مدرسة الرويسات الابتدائية و مريان ميلاد فهمي و ايمان احمد خفاجي و احمد سمير احمد - المدرسة المصرية اليابانية بحضور إبراهيم اللقانى موجه عام العلوم و عماد حامد موجه الإدارة .

وعلى هامش المعرض قام وكيل الوزارة بتسليم حنان إسماعيل مديرة الإدارة شهادة تقدير مقدمه من توجيه عام العلوم وذلك عرفانا وتقديراً لجهدها المبذول للنهوض بمستوى العملية التعليمية .

كما تم تكريم معلمات الحاسب الآلي المشرفات على المسابقة السنوية والمسابقة الصيفية بإدارة شرم الشيخ حيث أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بما حققه الطلاب من مراكز جمهورية بتلك المسابقات وذلك بحضور عبير نايل الموجه العام للحاسب الألى و انتصار زايد موجه الإدارة ، وتم تكريم الطالب محمد رجب محمد بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية والطالبة ملك أحمد فاروق بمدرسة الفيروز بحي النور والطالب عبد الرحمن جودة أحمد بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات وذلك لحصولهم على مراكز جمهورية في المسابقة السنوية للكمبيوتر وتكنلوجيا المعلومات

كما تم تكريم الطالبة صوفيا طارق محروس بمدرسة بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية والطالب بدر هشام أحمد بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية وذلك لحصولهم على مراكز جمهورية في المسابقة الصيفية للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

وفى نفس السياق تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارة لمادة التربية الفنية ومعلمي التربية الفنية المشرفين على تلك المسابقات وهم نيڤين وهيب فهمى موجه الإدارة و رباب فاروق جعفر و رشا حبيب الكفراوي وراويه محمد رجب ومحمود عبد العزيز بدوي وامينة محمد محمد ونرمين عاطف محمد و نورا علي محمد ورضا محمد عبد المعطي و ثريا فايق حبيب و ميرفت عدلي فؤاد و أسماء أنور علي وعلا فتحي قطب و مروه هلال حافظ و نجاح زاكي حبيب .