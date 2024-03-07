"استقبال شهر رمضان الكريم" بمحاضرات تثقيفية متنوعة بمواقع ثقافة شمال سيناء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأربعاء 6 مار2024، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة العريش محاضرة تثقيفية بعنوان " كيف تصنع المرأة التوازن بين العمل والحياة " حاضرها المهندسة رانيا جمال، تحدثت عن معنى المقصود بالتوازن وايجابيات وسلبيات عمل المرأة، وطرق تحقيق التوازن بوضع الخطط والأهداف وإنجاز المهام فى وقتها، اعدها ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد بمكتبة العبور محاضرة تثقيفية بعنوان " الزواج المبكر ومخاطره " حاضرها . احمد سامي أخصائي اجتماعي

تناول خلال المحاضرة قضية الزواج المبكر وأضراره اجتماعيا ونفسيا وصحيا على المدي القصير والطويل للأسرة، اعدها، هبه محمود، بمتابعة احمد حلاوه مدير المكتبة.

وفى السياق عقد بقصر ثقافة بئر العبد محاضرة ثقيفية بعنوان " كيف نستقبل شهر رمضان " حاضرها أ.أمل محمد، تحدثت عن مظاهر استقبال شهر رمضان المعظم والشعائر الدينية التى تنظمها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لإستقبال هذا الشهر المبارك، ومواظبة الجميع على أداء الصلوات في وقتها، اعدها ابراهيم القطاوى، بمتابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.

ومن جانب آخر نظم قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة تثقيفية بعنوان "غزوة احد" حاضرها أشرف خيرت مدير القصر، اعدها محمد محمود.

وفى مكتبة الكرامة الثقافية تم تنظيم ورشة حكى و شرح كتاب " نشأة الكتابة وصناعة الورق " تأليف محمد العزب، تحدث الكاتب عن أن لغه الإنسان في بداية التاريخ المدون كانت هي نفس اللغه التي تحدث بها قبل تدوين التاريخ ، قائلا أن تطور اللغة لا يحدث فجأة بل يستغرق فترات تاريخية طويلة تنمو مفرداتها مع نمو حضارة الشعوب، وبدايه نشأت الكتابه عند المصريين القدماء ثم السومريون في العراق و الكنعانيون في فلسطين، وقد اعتمدت كتاباتهم في البدايه على النقش والتصوير ثم تطور على مدي فترات زمنيه، اعدها هجرس سالم، بمتابعة أحمد أبوالسعود مدير المكتبة

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد ببيت ثقافة المساعيد ورشة لتنمية مواهب الرواد فى الغناء، اعدها أحمد صابر مدير البيت