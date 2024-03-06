الخميس 07 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محلل سياسي: استهداف الاحتلال لمستشفيات غزة إجراء ممنهج ضمن خطة التهجير

استهداف إسرائيلي
استهداف إسرائيلي لمستشفى

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت القطاع الطبي في غزة منذ اليوم الأول للحرب، ومنعت عنه علاج الجرحى والمرضى المدنيين. 

وأشار إلى أن دولة الاحتلال هاجمت المستشفيات بشكل أساسي وحاولت أن تقول للمجتمع الدولي أن المباني كانت تستخدم كمقرات للجماعات المسلحة، لكن ثبت أن هذا خطأ، حيث لم يعثروا على أي مقرات مسلحة أو عسكرية خلال اقتحام مجمع الشفاء. 

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ويتابع الكاتب والمحلل السياسي: "داهمت قوات الاحتلال جميع المستشفيات في قطاع غزة وخان يونس، ومنعت وجود النظام الصحي، وتزامن ذلك مع التدمير الممنهج للبنية التحتية وقطاع التعليم في قطاع غزة، مما أفقدها القدرة على الاستمرار وجعل النظام الاجتماعي والصحي غير فعال أو لم يعد يعمل على الإطلاق".

ونوه إلى أن هناك خطة ممنهجة لتدمير النظام الصحي في قطاع غزة، إضافة إلى عمليات القتل المستمرة بالقصف والتجويع التي تستهدف طرد المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة وتدمير كل البنى التحتية وشل كل الخدمات الفلسطينية.

أمريكا تضغط على إسرائيل

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء مع بيني غانتس، إن إسرائيل عليها أن تعد خطة لإجلاء السكان المدنيين من مدينة رفح قبل أي عملية عسكرية محتملة.

وأشار بلينكن كذلك إلى ضرورة صياغة إسرائيل "لخطة إنسانية موثوق بها وقابلة للتنفيذ قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح، نظرا لوجود مخاطر على السكان المدنيين".

وطرح البعض تساؤلات بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، وإمكانية اعتبارها ضوءا أخضر أمريكيا لإسرائيل من أجل اقتحام بري لمدينة رفح.

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