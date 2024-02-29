خالد أبو بكر يندد بمذبحة النابلسي: نواجه نظاما عالميا متوحشا لا يعترف إلا بالقوة

عبّر الإعلامي خالد أبو بكر عن انزعاجه الشديد بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وقال في برنامجه "كل يوم" الذي يبث على قناة أون: “منذ 7 أكتوبر 2023، يُقتل الأطفال والفلسطينيون العزل، ويستيقظون كل يوم ليس على الحياة بل على الموت، مردفًا: ”لا توجد قوة في العالم قادرة على إسرائيل".

وتابع: “أين قادة العالم والغرب الذين يتحدثون عن المساواة والعدالة؟ إنهم يسعون فقط وراء مصالحهم الخاصة، انظروا إلى قادة الدول الغربية، هل يضحكون علينا؟ إنهم يسألون عن حقوق الحيوان والطقس والمناخ، وليس عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن”.

وأردف: "إنهم يتحاورون فقط، نحن نواجه نظاما عالميا متوحشا، يجب ألا نستمع إلى ما يقولونه عن الإنسانية، لا تدعوا أحدًا يقول لكم إن هناك قيمًا وقوانين في غزة، العالم لا يحترم إلا القوة".

مجزرة أثناء استلام المساعدات

وفتحت قوات الاحتلال ودباباتها المنتشرة على طول الطريق الساحلي غرب مدينة غزة نيران أسلحتها الرشاشة على آلاف السكان والنازحين في شمال قطاع غزة الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية وارتكبت مجزرة وحشية في منطقة الشيخ عجلين خلفت أكثر من 1150 شهيداً وجريحاً، العديد منهم من الأطفال.

وقد انتظروا طوال الليل عمال الإغاثة للحصول على الطعام لأطفالهم وعائلاتهم. ومنذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30,000 شهيد و35 شهيداً.