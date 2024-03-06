كأس مصر .. تشكيل الأهلي المتوقع بقمة النهائي في السعودية

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك في تمام 7:30 من مساء يوم الجمعه المقبل في نهائي بطولة كأس مصر التي تقام على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأحمر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية ، كوكا ، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو ، موديست أوكهربا، الشحات



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة القادم في نهائي بطولة كأس مصر.

خاض الأهلي مرانه على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، بعد أن كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مدينة الرياض ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.