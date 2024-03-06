جنوب أفريقيا تجدد مطالبها للعدل الدولية بشأن قضية غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي، بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن "جنوب أفريقيا قدمت اليوم طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير والقرار الصادر في 16 فبراير، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

وأضاف بيان المحكمة أن "جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة في الوضع بغزة، وخاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة واسعة النطاق، والتي تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة في 26 يناير 2024".



وتابع البيان أن جنوب أفريقيا "تطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير إضافية وتعديل التدابير المشار إليها في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة، بينهم أكثر من مليون طفل، وتطلب من المحكمة القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، على ضوء الطبيعة شديدة الإلحاح للوضع".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 كانون يناير الماضي، حكمًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.

وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.