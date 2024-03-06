توسعة مدرجات ملعب أهلي صنعاء بتكلفة 22 مليون ريال

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أهلي صنعاء الشيخ يحيى علي الحباري انه متكفل بتشييد المدرجات الغربية لملعب الأهلي، وتوسعة واستكمال الأعمال التي بدأت في المدرجات الشرقية والغرف التي أعدت أسفلها وبتكلفة إجمالية اثنان وعشرون مليون ريال وعلى نفقته الخاصة.

وأوضح رئيس مجلس الشرف الأعلى على ضرورة القيام بتشييد مدرجات ملعب الأمبراطور والإنتهاء منها سريعا وبما يليق بسمعة اقدم واعرق نادي على مستوى المنطقة بأكملها ومن بين الاندية العربية والاسيوية، مشددا على مواصلة بذل الدعم والحفاظ على منجزات النادي الكبير والوقوف إلى جانبه بشتى الوسائل الممكنة.

وأهاب الشيخ الحباري داعم أهلاوية صنعاء الأول بسخاء بالدور المناط بداعمي القلعة الحمراء من رجال المال والأعمال وضرورة الوقوف إلى جانب ناديهم الكبير ولاعبيه وألعابه المختلفة بالدعم المالي والمعنوي سيما والفريق الكروي الأول مقدم على مشاركة عربية بعد أن توج نجوم الأهلي بطلا للدوري، مواصلا استغرابه من العملية التي تم بها تكريم الفريق الكروي.

حيث كان الاتفاق مع مجلس الإدارة بان يكون مبلغ التكريم للنادي بالبطولة تكريم للاعبين بالفوز بالمباراة والتكريم بالبطولة للاعبين يتم من المكرمين لكن ذلك لم يتم .

واستغرب داعم مسيرة الأهلي الأول الشيخ يحيى الحباري من تأخر عملية تعشيب ملعب الامبراطور وعدم استكمال العمل في الغرف اسفل المدرجات الشرقية من النادي.

وقد دعا رئيس مجلس الشرف الأعلى الى الاستمرار في دعم النادي من قبل الاخوه اعضاء مجلس الإدارة والداعمين.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من التوسعة قريبا حتى يتم تعشيب الملعب وعمل البلاط وتركيب الكراسي على المدرجات.