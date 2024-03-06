إستعدادا لشهر رمضان.. وكيل أوقاف بالفيوم يلتقي العاملين بإدارة العجميين

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، إجتماعا مع العاملين بإدارة أوقاف العجميين الفرعية، وذلك في إطار التواصل المستمر مع العاملين بالأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى مدير أوقاف العجميين، وذلك لمناقشة خطة المديرية الدعوية بالمساجد خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بالحضور شاكراً لهم ما تم من جهد كبير خلال هذا الشهر المبارك، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات والقوافل الدعوية بالمساجد، بالإضافة إلى احتفاليات ليلة النصف من شعبان، موجها بضرورة الاستعداد للعمل خلال شهر رمضان، ومؤكدا أنه يتوجب علينا أن نعمل على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية في شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، لذا يجب علينا أن نحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية؛استعدادًا لأستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل) .

برنامج مكثف للأنشطة الدعوية بالمساجد خلال شهر رمضان

وأكد "الشيمي" أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويشمل البرنامج تنفيذ المقارئ القرآنية، والتى تنطلق يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية، وكذلك يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ، بينما يشمل برنامج يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء، بالإضافة إلى يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع يتم تنفيذ مقرأة الجمهور، فضلا ع برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

كما تشمل خطة الأنشطة الدعوية الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة، والتى تنطلق يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، ويوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل، كما يشمل يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، بالإضافة إلى إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المميزين.