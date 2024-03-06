بعد غياب 90 يومًا.. برشلونة يستعيد نجم الفريق

عاد الظهير الأيسر لبرشلونة، ماركوس ألونسو، للتدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، بعد غيابه عن الملاعب خلال الأشهر الماضية، لخضوعه لعملية جراحية أسفل الظهر في يناير.

غاب اللاعب 33 عامًا عن برشلونة منذ نوفمبر 2023، والآن أصبح في الأمتار الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

برشلونة يستعيد خدمات ماركوس ألونسو

ويستعد برشلونة لمباراته المقبلة في "الليغا" أمام مايوركا في الجولة 28 على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي، في انتظار انضمام المهاجم الدولي الشاب فيران توريس الذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى منذ أواخر يناير الماضي.

وبالنسبة لألونسو، فلم يدخل لاعب تشيلسي الإنجليزي سابقًا ضمن حسابات مدربه تشافي هرنانديز هذا الموسم، وشارك قبل الإصابة في 7 مباريات فقط، وينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، وتشير كل هذه الأرقام إلى عدم استمراره مع "البلاوغرانا".