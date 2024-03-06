مدرب سلة الزمالك..أشكر اللاعبين وقدمنا مستوي رائع أمام الأهلي

أكد وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض استحق الفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في دوري السوبر.

وقال وائل بدر إن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية خلال فترات المباراة، ونجح في السيطرة على اللقاء منذ بدايته للنهاية".

وواصل: "كنت اثق في قدرات اللاعبين الفنية والبدنية لحسم المباراة لصالحنا، على الرغم من أنها كانت على صالة النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أشكر لاعبي الزمالك على المستوى الفني والحماسي الذي ظهروا به في لقاء اليوم، واتمنى أن يحالفنا التوفيق في باق مباريات الموسم".



وفاز الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .