انخفاض أسعار السلع بعد الإفراجات الجمركية.. الغرفة التجارية تكشف

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرفة التجارية إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع هو ندرة السلع، حيث إن تسلسل إجراءات السياسات النقدية والاقتصادية تم بطريقة في غاية الاحترافية.

انخفاض السلع

وأضاف أمين عام الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحافظات شهدت انخفاضا في أسعار العديد من السلع الغذائية خاصة الفول الذي انخفض رسميًا بنسبة 18%، والزيت الذي انخفض أمس بنسبة بين 20% و25%، مشيرًا إلى أن السلعتين بالكامل مستوردتين، وأن أسعار السلع تتحدد وفقًا لنسبة المكون الأجنبي بها.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة.

وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات تليفزيونية أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.

وبشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بالإفراج الجمركي بالموانئ عن بعض السلع، أوضح الحمصاني، أن الإفراج عن السلع والبضائع يأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية، من خلال زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: أولويات عمليات الإفراجات الجمركية تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج لاستعادة توازن الأسعار وانخفاضها في الأسواق مرة أخرى.

وأكمل المستشار محمد الحمصاني: الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ سيكون بصورة فورية، ونعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالات الزراعة والصناعة.

واختتم حديثه: "هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة".