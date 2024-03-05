خبراء عن الإفراج الفوري للبضائع بالجمارك: يُحدث انخفاضًا لأسعار السلع خلال ساعات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك هلت بشائر الخير، حيث صدرت أمس توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية والأعلاف والأدوية والخامات بالموانئ، وهو ما يحدث انفراجة فى خفض أسعار السلع بالأسواق.

الإفراج عن السلع بالجمارك

وأفاد الخبراء الاقتصاديون، بأن تلك الخطوة مهمة للغاية خاصة عقب صفقة رأس الحكمة والتي كان لها بالغ الأثر في توفير العملة الصعبة، وبالتالي الإفراج عن السلع بالجمارك، مؤكدين أن ذلك يحدث انهيار لأسعار السلع بالأسواق خلال الساعات المقبلة.

أهمية الإفراج الفوري عن السلع المتراكمة بالجمارك

في البداية أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإفراج الفوري عن السلع المتراكمة بالجمارك المصرية والتي تقدر قيمتها نحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يحدث انفراجة كبيرة بالسوق المصرية، ويدير عجلة الإنتاج من جديد خاصة أن هذه المدخلات والبضائع تدخل في صناعات غذائية، بالإضافة إلى أن بها سلع كثيرة تخص الأسرة المصرية.

الدكتور محمد البهواشي

معارض أهلًا رمضان

وأوضح البهواشي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن ذلك يأتي تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، والذي دائمًا يشهد تكثيفًا للدولة بجهودها لزيادة المعروض من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، باعتبار أن الشهر له طبيعة استهلاكية خاصة، موضحًا أن زيادة المعروض من السلع من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة الوزارات، ودخول معارض أهلًا رمضان حيز التنفيذ وهو ما يزيد من السلع التي تحتاجها الأسرة.

معارض أهلا رمضان

الاقتصاد المصري

وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن أسعار السلع التي ارتفعت سابقًا تعكس سياسات وممارسات احتكارية، مفيدًا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وما تم تنفيذه من مشروعات قومية كانت هي منصة المحاربة للدولة، واتضح أن الدولة اليوم لها خطة، ولولاها لما استطاع الاقتصاد المصري التجاوب والتعامل بإيجابية مع الصدمات والأزمات العالمية.

صفقة رأس الحكمة

وكشف البهواشي أن صفقة رأس الحكمة أحدثت انفراجة عقب توريد 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي، واليوم بالإفراج عن السلع بالجمارك سيحدث انفراجة، وسنشهد في الساعات المقبلة حدوث انهيار في الأسعار، لتصل السلعة لسعرها الحقيقي.

توقيع صفقة رأس الحكمة

الإفراج عن السلع نتيجة للوفرة الدولارية

ورأى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما قامت به الحكومة أمس بالإفراج عن البضائع والسلع داخل الموانئ يعكس الانفراجة عقب صفقة رأس الحكمة، والتي أنقذت الاقتصاد من الكبوة نتيجة الأزمات العالمية المختلفة، وتأثيرها على جميع الاقتصادات في العالم، موضحًا أن الإفراج عن السلع نتيجة للوفرة الدولارية وهو ما أدى إلى تخفيض أسعار الدولار بالسوق السوداء.

الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي

موعد انخفاض أسعار السلع

وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن اليوم الحكومة لديها قدرة بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، ما يؤكد حدوث انخفاض للأسعار خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وجود سقف لأسعار السلع بالأسواق، لاسيما أن يومًا بعد يومٍ الدولار يهبط في السوق السوداء.

الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ

الدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات

وكشف الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة ليست الأخيرة بل هي الأولى للاتفاقات التي تقوم بها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، قائلًا: "العالم ينظر للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة بنظرة إيجابية وتفاؤل، خاصة أن الدولة تذلل كل العقبات أمام الراغبين للاستثمار في مصر، ما يؤكد أن ذلك يفتح الطريق للأموال التي تدخل الخزينة المصرية".