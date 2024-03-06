رمضان 2024| نجل حمادة هلال يخوض تجربته الفنية الأولى مع والده في "المداح"

يشارك يوسف هلال، ابن النجم حمادة هلال، والده في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات mbc.

يوسف حمادة هلال

وظهر الثنائي في الكواليس للمسلسل الذي يتم تصويره حاليًا خلال التحضير لتصوير أحد المشاهد الصعبة والغامضة التي تجمعهما بالمسلسل وظهر مدى اندماج يوسف هلال بالأحداث.

يأتي هذا في الوقت الذي طرحت فيه mbc التريلر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل "المداح" تمهيداً لعرضه في موسم جديد، يأتى ذلك بعد نجاح أجزاء المسلسل السابقة وتصدره الترند طوال أيام رمضان الماضي.

يوسف حمادة هلال

وأطلقت قنوات MBC التريلر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل "المداح أسطورة العودة "، وذلك تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2024، ويأتي ذلك بعد نجاح أجزاء المسلسل السابقة وتصدره تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عند عرضه في مواسم رمضان الماضية، والعمل من إنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

وظهر النجم حمادة هلال خلال التريلر وهو يدخل في متاهة لغز جديد، وفتحي عبد الوهاب يتوعد له ويتحول لـ إبليس، وظهر أيضا حمادة هلال خلال التريلر وهو يقول "انت مش بتحارب صابر المداح أنت بتحارب دين وعقيدة" ، وتدور أحداث الجزء الرابع في إطار تشويقي، كما ظهر أيضًا فتحي عبد الوهاب خلال البرومو في شخصية غامضة كعدو جديد لصابر.

وتدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.



أبطال المسلسل

يذكر ان مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.