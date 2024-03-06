غدا: ندوة عن ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك فى جامعة الفيوم

ينظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي - قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم ، غدا الخميس ندوة عن ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتورة وفاء يسري إبراهيم مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي.

يحاضر فى الندوة الدكتورة سلوى محمد زكي عضو إدارة الشكاوى والتحقيقات بجهاز حماية المستهلك، و شيماء مصطفى شكري مأمور الضبط القضائي وعضو إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال محمود المدير الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم. وتقام الندوة فى الحادية عشرة صباحًا، بالمكتبة المركزية.

ندوة عن مكافحة الفساد

ومن جهه اخرى شهد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم الندوة الذاتية الحوكمة الالكترونية نحو التنمية المستدامة، والتي تأتي في إطار مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر 2024 تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر رؤى وحلول شبابية، حاضرت خلال الندوة الطالبة ملك أحمد بالفرقة الرابعة بالكلية، بحضور الدكتور أحمد سلامة منسق والسادة أعضاء لجنة التحكيم والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الكلية.

تناولت الطالبة خلال الندوة عرضًا لمفهوم الرقمنة المميكنة والتي يهدف لتحويل الملفات والعمليات اليدوية إلى عمليات إلكترونية من خلال تطبيقات وأنظمة تكنولوجيه ذكية.

وإشارت إلى العديد من العمليات التي يتم التعامل فيها رقميًا كعملية تسجيل المقررات الدراسيه لطلاب الجامعة ودفع المصروفات، ومنصة التأمينات الاجتماعية وموقع قطاع الأحوال المدنية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضحت الطالبة أن تطبيق البعد الإلكتروني يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتقليل الفساد من خلال التحول إلى تكنولوجيات أكثر كفاءة، وتستخدم أقل قدر من الطاقة وتحافظ على البيئة واستدامة الموارد.

وأشارت إلى أن أهداف الحكومة تتمثل فى تحقيق الكفاءة والشفافية والفاعلية وإمكانية الوصول للمستندات.

ووجهت الشباب بضرورة التوجه للعمل الحر وريادة الأعمال وتكوين الشراكات مع بعضهم البعض.

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور بيومي طاحون والدكتور محمد كمال والدكتور مي مواهب..