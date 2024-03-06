الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. مصدر مسئول: اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي يعزز الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مصدر رفيع المستوي، يؤكد أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.

اتفاق مع صندوق النقد الدولي:

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عاجل.. توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات

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مدير صندوق النقد الدولي: "كنا بطيئين في معالجة أزمة المناخ"

وأوضحت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، أن مصدر رفيع المستوى أعلن عن توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة.

وكان أعلن البنك المركزي المصري، عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، وذلك حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” نبأ عاجل.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن البنك المركزي المصري، أن توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة.

وفي وقت سابق، قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صفقة الاستثمار الكبرى بمشروع رأس الحكمة مع الإمارات، تعطي مؤشرات إيجابية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت، وجود توقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.

 وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دورا كبيرا في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار ، لافتا إلى أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشدداً بعد صفقة الاستثمار الكبرى 

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