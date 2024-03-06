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الأربعاء 06 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير صوص الزبدة والثوم لمختلف الوصفات

صوص الزبدة بالثوم
صوص الزبدة بالثوم

صوص الزبدة والثوم من الصوصات اللذيذة ومتعددة الإستخدام، فيمكن وضعها على الخبز المحمص، كوجبة إفطار لذيذة وسريعة، أو تُضاف على الباستا أو الأسماك في وجبة الغذاء؛ لإعطاء نكهة شهيه ومختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

صوص زبدة بالثوم

 

طريقة عمل صوص الزبدة والثوم

المقادير

- الزبدة : ثلثان الكوب


 

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

 

- دقيق : ملعقة كبيرة

 

- حليب : كوب ونصف

 

- ملح : حسب الرغبة

 

- فلفل أسود : حسب الرغبة

 

- ريحان ناشف : ربع ملعقة صغيرة

 

- زعتر مجفف : 2 ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في قدر على النار ذوبي الزبدة ثم أضيفي الثوم واقليه حتى ينضج.

 

أضيفي الدقيق وقلبي جيداً حتى يصبح لونه ذهبياً.

 

اسكبي الحليب تدريجياً مع التقليب طوال الوقت، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب.

 

أضيفي الزعتر والريحان وقلبي لمدة دقيقة.

 

ارفعي الخليط عن النار وقدميه ساخناً.

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