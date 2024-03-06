طريقة تحضير صوص الزبدة والثوم لمختلف الوصفات

صوص الزبدة والثوم من الصوصات اللذيذة ومتعددة الإستخدام، فيمكن وضعها على الخبز المحمص، كوجبة إفطار لذيذة وسريعة، أو تُضاف على الباستا أو الأسماك في وجبة الغذاء؛ لإعطاء نكهة شهيه ومختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

صوص زبدة بالثوم

طريقة عمل صوص الزبدة والثوم

المقادير

- الزبدة : ثلثان الكوب





- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب ونصف

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ريحان ناشف : ربع ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر على النار ذوبي الزبدة ثم أضيفي الثوم واقليه حتى ينضج.

أضيفي الدقيق وقلبي جيداً حتى يصبح لونه ذهبياً.

اسكبي الحليب تدريجياً مع التقليب طوال الوقت، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب.

أضيفي الزعتر والريحان وقلبي لمدة دقيقة.

ارفعي الخليط عن النار وقدميه ساخناً.