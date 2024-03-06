كلام فى الهوا

الأربعاء 06/مارس/2024 - 08:47 م 3/6/2024 8:47:29 PM

الواقع أصاب أفراده بالعديد من الاضطراب ضاع فيها الهوية الشخصية المصرية، وأصبح واقعًا مؤلمًا، فهناك من يتفاخر بالانحطاط واستباح لنفسه الاستحواذ على كل شىء، هؤلاء الذين يمثلون «المولات والكافهات» ولا يشعرون بأى أزمة يعيشها معظم أفراد المجتمع من عدم القدرة على ملاحقة الأسعار، على سبيل المثال وحتى ضاعت لديهم القدرة على إشباع الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب، وكل يوم يسمعون كلامًا معسولًا ولا يجدون منه شيئًا فى الواقع حتى طالهم الخوف والاضطراب النفسى وضاعت منهم الفرحة والأمل، يقولون لهم إن الأزمة التى يعيشون فيها سبها بعض المجرمين الذين يُتاجرون فى قوتهم وعليهم الصبر، ويرد عليهم أبوزيد الهلالى سلامة ليقول «من لبس العمامة باد لا باد من جوعٍ ولا باد من ضما ولا باد من حمى عليها أوقاد يا طارد الأرزاق هون بطردها الرزق» وهذا يعنى أن هؤلاء المتأزمين يعلمون جيدًا أن ما يُقال لهم غير صحيح، وأن المشكلة فى هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم بالاعتداء على المال سواء كان مع الدولة أو الناس. الأمر الذى أدى إلى اضطراب فى الشخصية المصرية.. ناس ملتزمة بسداد كل شىء تحصل عليه، وآخرون لا يُسددون ما حصلوا عليه.

لم نقصد أحدًا!!

