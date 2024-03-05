اضطراب بالأحوال الجوية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن نشاط الرياح على المناطق السابقة وأيضا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 24 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 20 الصغرى 12

جنوس سيناء:- العظمى 28 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 11

جنوب الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 15