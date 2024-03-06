صحة البحيرة جاهزة لإستقبال شهر رمضان

ترأس الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، إجتماعًا لمديري العموم بالمديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية التابعة ، ومديري مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة ، لمناقشة كافة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك .

وذلك عقب الإجتماع الذي تم بديوان عام المحافظة مع السكرتير العام للمحافظة لمناقشة لائحة الصحة ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ لتسهيل آلية تطبيقها فى المستشفيات والوحدات الصحية .

وخلال الإجتماع أكد علي رفع درجة الإستعدادت القصوى في جميع مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة وجميع الادارات الصحية لإستقبال شهر رمضان المبارك .

وأكد أن مديرية الصحة بالبحيرة ، قامت بالكثير من الإنجازات المتعددة في جميع المستشفيات ، والوحدات الصحية ، وهذا نال ثقة المواطنين فى مستشفياتنا ووحداتنا ، وأن المريض دائما على حق ، وأننا نحتاج رضا مجتمعي عن الخدمة المقدمة من خلال المرور المستمر من قِبل مديري المستشفيات والإدارات

الصحية بصفة مستمرة ،وضرورة التزام الطاقم الطبي بعمله ، وبالنوبتجيات الخاصه به ، والتزام العيادات الخارجيه بمواعيد العمل ، وأن يكون المرور طبقا للمعايير المتبعة .

ووجة وكيل صحة البحيرة ، بضرورة التواجد اليومي في وسط الناس وفي العيادات وأن يشعر الناس بأن هناك فرق في جودة تقديم الخدمة وأن يستشعر المريض ذلك ويلاحظ تغيير الخدمة.

كما وجه الجميع أن يستمعوا لمشاكل المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لهم ، ومساعدة المرضى الذين يحتاجون للمساعدة وعمل أبحاث اجتماعية.

وأكد على مديري الإدارات الصحيه أن يأخذوا تمام يومي بوجود الطبيب بالوحده وتوفير طبيب اذا لم يتواجد الطبيب بالوحدة لعذر

ما ،وأنه سيتم تطبيق اللائحة من يوم السبت القادم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، لتقديم خدمات أفضل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ولتحفيز الأطباء وغيرهم من العاملين وفتح باب التعاقدات فى كافة التخصصات بما يعود بالنفع على المرضى.