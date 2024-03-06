حفل لـ "حافظ وبستان" في مكتبة الإسكندرية الجمعة

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلا موسيقيًا لفريق "حافظ وبستان" مع مجموعة من العازفين المتميزين وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن حافظ وبستان هما زوجين شغوفين بالموسيقى. بستان مجدي هي مغنية وفنانة تشكيلية، أما أحمد حافظ فهو موسيقيوملحن وخزَّاف، وعضو مؤسس بفريق مسار إجباري، كان له إسهام في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر. ويعد "حافظ وبستان"مشروعهما الموسيقي؛ يستوحيان معظم أغانيهما من خلفيتهما الفنية السكندرية.