"صناعة النواب": قرارات البنك المركزي ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف إيجابي للغاية، ويهدف إلى القضاء على السوق الموازية التي سيطرت خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى عدم استقرار الأسعار في السوق.

سعر الدولار

وأضاف "نصر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن قرار البنك المركزي بتكليف البنوك بالتدقيق في بيانات المستوردين لتحديد الطلب الحقيقي على سعر الصرف إيجابي للغاية.

سعر الدولار

وأشار إلى أنه سيساعد على تخفيف العبء على المواطنين الذين تم تحميلهم مسؤولية زيادة الإنفاق، متوقعا تذبذب سعر الدولار وفقًا لآلية العرض والطلب، صعودًا وهبوطًا، وسيستقر في نهاية المطاف.

وذكر أن استقرار سعر الدولار لن يشجع المضاربة التجارية في الدولار، وأن تحرير سعر الدولار قد خلق شعورًا بالأمان في السوق بعدما كان راكدًا ومتخوفًا من الشراء.