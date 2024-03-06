ضبط تاجر مخدرات بـ 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تاجر مخدرات في إمبابة، حيث ضبط المتهم بحوزته 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على تجار المواد المخدرة ومتعاطيها، بدائرة القسم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بغرض ترويجها على عملائه.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رئيس المباحث والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث، بسرعة ضبط المتهم.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، والقبض على المتهم وبحوزته الكمية المذكورة بقصد الإتجار، وتحرير محضر بناءً على تعليمات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.