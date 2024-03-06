محمد صلاح يتواجد بقائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة الفريق لمباراة سبارتا براج التشيكي في ذهاب دور الـ 16 ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

قائمة ليفربول لمباراة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

جوميز، إندو، فان ديك، كوناتي، دياز، زوبوسزلاي، نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، أدريان، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، كلارك، جوردون، ماكونيل، كيليهير، كوماس، كوانساه، برادلي، موسيالوفسكي. مروزك.



عودة محمد صلاح من الإصابة

وعاد الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، للمشاركة في تدريبات الريدز استعدادا لمباراة سبارتا براج.

وشهدت الفترة الماضية غياب محمد صلاح عن آخر 4 مباريات لليفربول بسبب الإصابة.

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج

ومن المقرر يحل ليفربول ضيفا على سبارتا براج التشيكي غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على ملعب ستاديون ليتنا.