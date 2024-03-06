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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تصدر مرسومًا بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. 

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كما أصدر مرسوما آخر بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة.. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية وترفع جودة الحياة في المدينة".

وأضاف: "سيبقى هدفنا مواكبة تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في إمارة دبي".

اعتمدنا اليوم التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد ونوابه الشيخ مكتوم بن محمد والشيخ أحمد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ..
كما اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم .
 

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