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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طقس الإمارات.. منخفض جوي يضرب البلاد حتى الأحد المقبل

طقس الامارات
طقس الامارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.

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زيادة كميات السحب 
وأضاف المركز، أن كميات السحب تزداد تدريجيًاً من آخر ليل الخميس إلى الاحد المقبل من الغرب والجنوب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة يتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق وتبلغ ذروة الحالة يوم السبت، وتقل كميات السحب والأمطار تدريجياً من مساء يوم الأحد ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحيانًا.

رياح جنوبية شرقية 
وأوضح، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر يكون متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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