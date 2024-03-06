مصر تستضيف البطولة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصر إبريل المقبل







عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفياً للكشف عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة الدولية للبرمجة، خلال الفترة من 14-19 أبريل 2024 بمحافظة الأقصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



شهدت وقائع المؤتمر الصحفي حضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر والدكتورة هبة صالح مدير المعهد القومي للعلوم والتكنولوجيا نائباً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور عمرو طلعت، الاستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر ، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتور يسري الجمل نائب رئيس الأكاديمية ، الاستاذ الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، المهندس محمد فؤاد رئيس قسم البرمجيات بالأكاديمية ، الدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية.

أعرب نائب محافظ الأقصر الأستاذ محمد عبد القادر خيرى عن اعتزازه باستضافة محافظة الأقصر الحدث الأكبر في مجال البرمجيات في العالم حيث ثمن الجهود التى بذلتها الأكاديمية من أجل تنظيم هذا الحدث الضخم.

وأكد المسابقة فرصة هامة لتطوير وتعزيز قدرات الطلاب في مجال البرمجة بما يسهم فى دعم مفهوم بناء الإنسان من خلال التنافس مع أفضل العقول في العالم.

وفي كلمتها نقلت مدير معهد تكنولوجيا المعلومات الأستاذة الدكتورة هبة صالح تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت للحضور مؤكده أن حريص على متابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمسابقة الدولية.

واكدت الدكتورة هبة صالح أهمية العمل علي بناء الكوادر البشرية والإستثمار في العقل البشرى من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكارى و التوسع وفي قاعدة المتدربين .

وقالت إن ما نشهده اليوم يستحق الإشادة وتسليط الضوء وهو دليل على الرغبة والإصرار من أجل زرع بذور بناء الإنسان المتطور الذي يحتاجه المستقبل.

وفى كلمته أعرب رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي حسين عن سعادته بالحضور وتقديره للدور الذي تقوم به الأكاديمية في دعم كل ما يفيد إنسان المستقبل، وتوجه بالشكر للأكاديمية على إتاحة فرصة المشاركة في البطولة العربية والإفريقية وكذلك البطولة الدولية للبرمجة.

من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج أن دعم ورعاية القيادة السياسية لاستضافة مصر هذه المسابقة يعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء الإنسان وتنافس العقول.

وأكد "عبد الغفار " حرص الأكاديمية دائما على الاهتمام مثل هذه المسابقات مشيرا إلى انها تعد فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول. وتهتم بتطوير مهاراتهم في البرمجة.

وأوضح أن مسابقة ICPC تعد أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم، حيث تقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم أختيار أفضل 300 فريق من 20 الف فريق مشارك هذا العام.

واضاف رئيس الأكاديمية أن النسخة الحالية من البطولة هى الأكبر من نوعها من حيث الحضور إذ تشهد مشاركة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وميكروسوفت وجيتبرينز ، ورؤساء جامعات، ورؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوي.

وأختتم كلمته متوجهاً بالشكر والعرفان الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه الكبير للشباب وحرصه على تنميتهم في شتى المجالات.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة فى معبد الأقصر على ان يقام الختام في معبد حتشبسوت بحضور نخبة من قيادات التكنولوجيا والبرمجة في العالم