رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب الأوائل بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، حفل تكريم أوائل الطلاب بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان.

وقد كان في استقباله الدكتور هشام محمد فوزي عميد القطاعات، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج، والدكتور نادية محمد طه مدير برنامج التمريض، والدكتور نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء، والدكتور أحمد جمعه مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الإقتصادية.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة أجمل وأرق التهانى القلبية لأبنائه الطلاب المتفوقين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، كما حثهم على التفوق والإزدهار والإستمرار على التميز دائماً ليكونوا قدوة حسنة نافعين لمجتمعم، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي فى إطار دعم ورعاية الجامعة لطلابها وباحثيها، وخاصة طلابها المتميزين والفائقين، تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري .

وحرص الدرندلي على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم وأى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، مؤكدًا أهمية البرامج الدراسية بالجامعة، والتى تؤهلهم لمستقبل أفضل وتتواكب مع متطلبات سوق العمل، وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب الأوائل تقديراً لتميزهم.

وعقب فعاليات التكريم اجتمع رئيس الجامعة، بُمديري ومنسقي البرامج بالجامعة الأهلية، وذلك للإطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة حلال الفترة الراهنة، وتعزيز آليات وسبل التطوير المستمر التي تعتمدها الجامعة، وكذلك رصد أبرز احتياجاتها وما يواجهها من تحديات خلال المرحلة القادمة وسبل حلها.