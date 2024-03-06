انتظام ثنائي الأهلي في التدريبات قبل مواجهة الزمالك

انتظم الثنائي إمام عاشور والمغربي رضا سليم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية.

واشتكى سليم من الإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس الثلاثاء بينما فضل الجهاز الفني إراحة إمام عاشور لشعوره بالإجهاد في مران أمس.

وبدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة كما عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع لاعبيه للحديث عن أهمية التتويج بلقب كأس مصر ضد المنافس التقليدي الزمالك بعد غد الجمعة.

وشهد المران مشاركة خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد واعلان جاهزية الثنائي للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

وعقد خالد بيبو مدير الكرة اجتماعاً مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.